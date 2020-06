NikkieTutorials wordt ambassadeur voor de Verenigde Naties: 'Dit is groot!'

YouTuber en wereldberoemde make-upartiest Nikkie de Jager wordt ambassadeur voor de Nederlandse tak van de Verenigde Naties. Dat maakte de Udense Nikkie, beter bekend als NikkieTutorials, bekend in haar nieuwste YouTube-video.

"De Verenigde Naties hebben contact met mij opgenomen en me gevraagd of ik ambassadeur wilde worden. Zoals velen van jullie weten, is het deze maand pride-maand. Binnen mijn rol ga ik focussen op twee dingen: gendergelijkheid en het verminderen van ongelijkheid. Deze twee doelen liggen dicht bij mijn hart. Hopelijk kan ik een verschil maken. Ik wil mensen bewust maken van de problemen die er spelen."