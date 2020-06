Auto botst achterop andere wagen, ongeluk zorgt voor ravage op A2 bij Leende

Een ongeluk op de A2 bij Leende heeft donderdagnacht voor een ravage op de snelweg gezorgd. Volgens omstanders botste een auto uit de richting van Eindhoven achterop een andere auto. Er raakte niemand gewond, maar de brokstukken van beide wagens lagen verspreid over de snelweg.

De twee bestuurders werden voor de zekerheid nagekeken in de ambulance, maar ze kwamen er volgens omstanders 'wonder boven wonder' zonder kleerscheuren vanaf. Waardoor het ongeluk rond kwart over een kon gebeuren, is niet bekend.