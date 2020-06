Guus Meeuwis speelt zijn nieuwe album voor een intiem gezelschap, totdat iedereen het heeft gehoord

Foto: Omroep Brabant

Guus Meeuwis gaat vanaf 1 augustus drie avonden per week zijn nieuwe album 'Deel Zoveel' ten gehore brengen in 013 in Tilburg. Dat doet hij live met band. De Tilburgse zanger opent hiervoor speciaal de deuren van 'Club Zoveel' in de grote zaal van het poppodium. Per avond zijn er honderd fans welkom. "Net zo lang tot we elkaar allemaal gezien hebben", zo belooft Guus.

Tot wanneer de optredens van de zanger zullen lopen, wordt dus bepaald door zijn fans. Het nieuwe album van de Tilburgse zanger verschijnt op 31 juli, 25 jaar nadat zijn carrière begon.

De ambiance in 013 is door het beperkte aantal bezoekers als gevolg van de coronaregels, intiemer dan ooit, zo geeft de zanger op zijn website aan. In de zaal geldt een speciale indeling van een tafeltje met steeds twee stoelen. Behalve van zijn nieuwe album kunnen fans in deze bijzondere setting ook genieten van de bekende hits van de Tilburger.

Nieuwe single vandaag in première

Op het album Deel Zoveel staan dertien nieuwe liedjes, waaronder de single Was jij maar hier die vrijdag zijn primeur beleeft. Ook staan een aantal bonustracks op het album, zoals Nacht, de ode van Kraantje Pappie aan Guus' monsterhit Het is een Nacht.

Luister hier naar Nacht van Kraantje Pappie & Guus Meeuwis:

Om kaartjes voor de speciale optredens in Club Zoveel te kunnen bestellen, moeten fans zich eerst inschrijven. "Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt, maar hoe eerder je je inschrijft, hoe eerder je aan bod komt om kaartjes te kopen", legt Guus uit.