Koelslangetje blijkt boa constrictor van bijna twee meter: garagehouders redden dier dat klem zat

De slang (foto: Facebook autobedrijf Jongmolen).

"Kom even naar mijn auto kijken. Er zit iets in het dashboard klem: een slang." Niet zo'n gekke vraag wanneer je, zoals Rick Slagmolen, eigenaar bent van een garage. Vast een koelslangetje of zoiets dachten hij en zijn compagnon van autobedrijf Jongmolen in Oosterhout donderdag bij het horen van de vraag. Eenmaal bij de auto bleek het echter om een ander soort slang te gaan.

Een levende boa constrictor van maar liefst 1.80 meter lang, zo bleek achteraf. "Is dat beest gevaarlijk, bijt hij, is hij giftig?", vroeg de collega van Rick toen hij tot zijn verbazing ontdekte dat het om een echte slang ging. Geruststellend was het antwoord dat hij kreeg allerminst. "Hij zal niet heel blij zijn op dit moment", klonk het.

De eigenaar had de slang zeven minuten alleen gelaten in de auto, zo legde hij volgens Rick uit. En vervolgens was hij hem kwijt. Het beest bevrijden uit zijn benarde positie was nog een heel ding. Uiteindelijk moest heel het dashboard worden gedemonteerd voordat de slang tevoorschijn kwam. Een paar gaten maken, was niet genoeg.

De boa constrictor bleek 1.80 meter lang te zijn (foto: Facebook autobedrijf Jongmolen).

Rick en zijn collega kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, zo legde hij vrijdag uit in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. Een wonder, zou je kunnen zeggen. Want, toen de mannen bezig waren met de bevrijdingsactie vertelde de eigenaar nog even vol trots dat het beest wel duizend tanden heeft.

Rick kan er inmiddels om lachen. Maar toch heeft hij wel even aan de man gevraagd of hij in het vervolg wil oppassen. Een stoer verhaal is wat hem betreft voldoende.

Opnieuw spannend

Vrijdag is het nog wel even spannend voor Rick en zijn compagnon. De eigenaar van de door hen bevrijde boa heeft namelijk beloofd vandaag opnieuw langs te komen bij hun garage. Dit keer met een boa constrictor van maar liefst vier meter.

Nu maar hopen dat het niet tot een tweede reddingsactie hoeft te komen.

