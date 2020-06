Zestig kilo hasj gevonden in opslagbox in Tilburg nadat omwonenden klagen over vieze lucht

De aangetroffen softdrugs (foto: politie). De aangetroffen softdrugs (foto: politie). Volgende Vorige 1/2 De aangetroffen softdrugs (foto: politie).

De politie heeft donderdagmiddag zestig kilo hasj en 1,3 kilo gedroogde hennep gevonden in een opslagbox in de Tilburgse wijk Katsbogten. Een 42-jarige verdachte is aangehouden. Mogelijk is dat de huurder van de box.

Ista van Galen Geschreven door

De politie vond de softdrugs nadat meerdere omwonenden klaagden over een sterke wietlucht die bij de opslagruimte hing. De verdachte werd in de buurt van de opslag aangehouden en had een sleutel van de deur op zak.

Camerabeelden

Er wordt onderzocht wie er nog meer betrokken zijn bij de vondst, waar de drugs vandaan kwamen en waar ze heen moesten gaan. Ook worden camerabeelden bekeken.