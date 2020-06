Ernest Faber over bewogen interim-periode: 'Ik had al veel meegemaakt, maar dit nog niet'

Ernest Faber blikt terug op interim-periode als trainer van PSV (foto: Omroep Brabant).

De periode van Ernest Faber als interim-trainer van PSV zit erop. De 46-jarige oud-speler van de Eindhovenaren nam in december het stokje over van de ontslagen Mark van Bommel en moest PSV weer in rustig vaarwater zien te krijgen. Rustig werd het in ieder geval wel op de Herdgang en met een vierde plaats als eindklassering behaalde Faber en PSV de voorronde van de Europa League.

Faber kijkt terug op een bewogen periode, zo zegt hij zelf. Daarmee doelt Faber onder meer op de hectische periode tijdens zijn aanstelling en het abrupte einde van het seizoen door het coronavirus.

Nu zijn interim-periode erop zit, maakt Faber plaats voor de nieuwe trainer van PSV. De Duitser Roger Schmidt zal het komende seizoen de oefenmeester zijn in Eindhoven en Faber heeft vertrouwen in zijn opvolger. Faber denkt ook dat Schmidt gebruik gaat maken van aanstormende talenten uit de jeugd van PSV.

Zelf gaat Faber weer terug naar zijn oude post. Als hoofd jeugdopleiding heeft hij ook de komende jaren zijn handen vol. Hoewel hij er weer van heeft genoten om op het veld te staan als trainer, zal hij de komende tijd niet op eigen benen gaan staan als oefenmeester.

Ernest Faber over de afgelopen maanden, zijn opvolger en zijn eigen toekomst:

