Klussen in coronatijd: Peggy bouwde een kippenren en legde een moestuin aan

Links het kippenhok van Peggy en haar man en rechts het totale buitenverblijf (foto: Peggy Berens).

De tuin opknappen, een vloertje leggen, verven of zelf een kippenhok bouwen. De afgelopen maanden hebben we veel geklust, want van veel thuis zitten krijg je ook zin om het een en ander op te knappen. Peggy Berens (49) uit Tilburg heeft samen met haar man een kippenhok in elkaar gezet en een moestuin aangelegd. "Het was eigenlijk een hele spontane actie."

Madhavi Raaijmakers

Peggy werkt als verpleegkundige in de thuiszorg. Door de komst van het coronavirus, hoefde ze minder te vaak te werken. Haar man werkt in de bouw en moest door contact met een mogelijk besmette collega twee weken in thuisquarantaine blijven. Zo hadden ze ineens de tijd om twee lang gekoesterde wensen in vervulling te laten gaan.

“Via marktplaats stuitte ik op een kippenhok met nachtverblijf’’, vertelt Peggy. “We wilden al langer kippen en grepen die kans met beide handen aan." Samen met haar man bouwde Peggy het kippenhok verder uit. Rondom het hok maakten ze een grote afzetting zodat hun drie kippen ook naar buiten kunnen.

Hergebruikt

''Op de plek van het hok stond eerst een eettafel met stoelen. Die hebben we niet helemaal weggedaan. We hebben er een onderdeel van het kippenhok van gemaakt. In de tafel hebben we een gat gezaagd. Door dat gat kunnen de kippen via een loopplankje naar beneden wandelen."

Naast het kippenhok realiseerde Peggy ook een moestuin. Door haar hele tuin heeft ze verschillende soorten groenten en fruit geplant. En ook het eten voor de kippen, die dol zijn op andijvie, komt straks uit eigen tuin. ''Met de zomervakantie in het vooruitzicht weet ik hoeveel we er straks van gaan genieten.''

