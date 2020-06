Vrouw aangereden door auto in Eindhoven, bestuurder rijdt door

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision

Op de Roffart in Eindhoven is vrijdagmiddag op de kruising Ehrenstein een vrouw aangereden door een auto. De bestuurder is vervolgens doorgereden. De politie is nog steeds op zoek naar de dader.

Ron Vorstermans Geschreven door

De vrouw is met rugletsel en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie stelt een onderzoek in. Eventuele getuigen worden verzocht om contact op te nemen met de politie.

