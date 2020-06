Hulpdiensten rukken uit voor ruzie in woning Hoogerheide

Hulpdiensten zijn ter plekke gekomen. (Foto: Christian Traets / SQ Vision)

De hulpdiensten zijn vrijdagavond uitgerukt voor een ruzie in een woning aan de Burgemeester Moorsstraat in Hoogerheide. De politie deed onderzoek over wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. Het bleek om een conflict tussen twee mensen te gaan. Er is niemand aangehouden.

Rebecca Seunis Geschreven door

Rond kwart voor acht kregen agenten een melding van een steekincident, maar dat bleek loos alarm. Naast de politie, was ook een ambulance aanwezig. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.

Wachten op privacy instellingen...