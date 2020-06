'Soldaat van Waalwijk' Darije Kalezic moest er maar een fabrieksbaantje bij nemen

'Soldaat van Waalwijk' Darije Kalezic

Ruud van Nistelrooij, Zejko Petrovic, Khalid Sinouh en tal van andere oud-voetballers en trainers waren vrijdagavond in theater De Leest in Waalwijk voor de eerste vertoningen van 'Soldaat van Waalwijk'. De documentaire vertelt het levensverhaal van Darije Kalezic, die onder meer succesvol was bij RKC Waalwijk, nadat hij een door oorlog verwoest Bosnië ontvlucht was.

Met twee voorstellingen met ieder het maximaal toegestane aantal van dertig bezoekers ging de documentaire in première.

Darije Kalezic heeft inmiddels een lange lijst clubs achter zijn naam. Als voetballer en als trainer en in binnen- en buitenland. Zijn langste periode was als speler bij RKC Waalwijk, waar hij van toenmalig trainer Martin Jol de bijnaam 'Soldaat van Waalwijk' kreeg. Een geuzennaam volgens Jol, vanwege zijn enorme inzet en strijdlust als speler, maar ook verwijzend naar de jaren waarin hij opgroeide in een door oorlog geteisterd voormalig Joegoslavië.

Documentaire-maker Job van der Zon is met Darije Kalezic teruggegaan naar Bosnië. In de stad Mostar, waar Kalezic opgroeide bezoeken zij onder meer zijn oude club Velez Mostar. Daar hoopte hij als jonge jongen hoopte furore te maken en de stap te maken naar prof-voetballer. Op het moment dat dat leek te lukken brak de oorlog uit.

Darije Kalezic ontvlucht zijn land en hoopt elders zijn leven en zijn voetbalcarrière weer op te kunnen pakken. Via wat omzwervingen gebeurt dat uiteindelijk bij FC Den Bosch, waar hij in 1994 een seizoen speelt. Samen met de dan nog piepjonge Ruud van Nistelrooij. Die ontmoeting destijds is het begin van een vriendschap die tot vandaag nog voortduurt. Ruud van Nistelrooij laat in de documentaire weten dat hij meteen onder de indruk was van de bikkelharde verdediger.

Na een seizoen FC Den Bosch volgt een periode van zeven jaar bij RKC Waalwijk. Zonder slag of stoot ging die overgang overigens niet. Want Kalezic werd in eerste instantie te kennen gegeven dat er in Waalwijk voor hem weinig te halen was en dat hij er een baantje in een fabriek naast moest nemen. Iets wat de voetballer eigenlijk helemaal niet zag zitten.

Uiteindelijk voetbalt Kalezic zeven succesvolle seizoenen in Waalwijk en vervolgt hij zijn leven als profvoetballer en later als trainer bij nog tal van andere clubs. De documentaire met het bewogen levensverhaal van 'Soldaat van Waalwijk' Darije Kalezic is vanaf zondag 14 juni te zien is op FOX Sports.