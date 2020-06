Auto slaat over de kop in Lith, bestuurder gaat ervandoor

De auto sloeg over de kop en eindigde in een sloot (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Een auto is zaterdagochtend over de kop geslagen op de Gewandeweg in Lith. Een voorbijganger ontdekte de auto rond acht uur en waarschuwde de hulpdiensten. De bestuurder van de auto was nergens te bekennen.

Op het moment dat de hulpdiensten aankwamen, waren de motor en de uitlaat van de auto nog warm. Daaruit maakten de hulpverleners op dat het ongeluk niet zo lang daarvoor was gebeurd.

Auto rechtgetrokken

De brandweer heeft de auto rechtgetrokken om zeker te weten dat er niemand onder lag.

De politie heeft de bestuurder opgespoord en gesproken. De man bleek na het ongeluk zijn ouders te hebben gebeld in plaats van de politie. Daarna had hij de plaats van het ongeluk verlaten. De automobilist zou in goede gezondheid zijn.