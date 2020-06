Jonge inbrekers verstoppen zich onder bed en vluchten het dak op

Foto: Collin Beijk

Drie jongens van 16 jaar oud zijn vrijdagnacht kort na twee uur betrapt bij een inbraak in een huis aan het Sterrebos in Breda. Het gaat om twee jongens uit Breda en één uit Oosterhout. Een buurtbewoner zag in het huis licht van zaklampen en waarschuwde de politie.

De inbrekers hadden een ruit vernield om in het huis te komen. Toen de politie aankwam vluchtten twee van de inbrekers via de dakkapel naar de nok van het dak. Een derde inbreker hield zich schuil onder een bed in een van de slaapkamers.

Agenten slaagden erin om de jongeren op het dak terug ‘naar binnen te praten’. Op zolder zijn twee jongens aangehouden. Ook de derde inbreker is opgepakt. Het drietal zit nog vast.

Glasgerinkel

Een buurtbewoner werd rond twee uur wakker van glasgerinkel. "Ik dacht eerst dat er bij ons werd ingebroken. Daarom ben ik voorzichtig gaan kijken en heb daarna de politie gebeld. Die waren er binnen een minuut en zijn naar binnen gegaan. Ik hoorde wel gestommel in het huis. Ik heb op grote afstand gezien dat de inbrekers naar buiten werden gebracht", vertelt hij.

In de buurt gaat het verhaal dat het huis al langere tijd onbewoond is.