Laagvliegen met helikopters in het donker boven de Brabantse polder

Een Apache-gevechtshelikopter bezig met een training ( foto Defensie)

Helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen gaan vanaf komend najaar in het donker oefeningen uitvoeren in laagvlieggebied Altena. Deze zogeheten Mission Qualification Trainingen vinden tot nu toe alleen bij daglicht plaats. Bij deze trainingen lijkt het voor buitenstaanders alsof helikopters elkaar in een oorlogssituatie achternazitten. De oefeningen worden normaal gesproken gehouden in Fort Hood in Texas, maar dat kan nu niet door corona. Defensie heeft vanwege COVID-19 maatregelen de trainingen van Amerika naar Nederland moeten verplaatsen.

Nogal wat inwoners van de regio Altena was het al opgevallen. De laagvliegoefeningen die de helikopters van Gilze Rijen, steevast op dinsdag en donderdag houden in die regio, zijn radicaal anders. Bij daglicht lijken de imposante helikopters elkaar achterna te zitten, als een hond een kat achterna kan zitten. De één jaagt op de ander en ze vliegen in cirkels, enorme cirkels.

“Het kan zeker kloppen dat mensen vanaf de grond iets anders zien dan ze gewend zijn in het laagvlieggebied”, vertelt Esther Broekman. “Bij deze trainingen worden helikopterbemanningen namelijk opgeleid om militaire missies te vliegen. Een deel van die opleiding vond In Amerika plaats bij het 302 Squadron.”

"We trainen zoals we vechten: laag en hard."

In het Defensieblad ‘de Vliegende Hollander’ werd in de zomer van 2014 uitgebreid verslag gedaan van het 302 Squadron, dat sinds november 2013 bestaat en is gestationeerd op Ft. Hood in de Verenigde Staten. Op die basis worden Nederlandse helikopter- en luchtmobiele teams permanent getraind op hun gezamenlijke inzet. Op de basis zijn acht Nederlandse Apaches en vier Chinook-transporthelikopters gestationeerd.

“We trainen zoals we vechten. Piloten vliegen precies zoals in de missiegebieden: laag en hard. Dat kan in Nederland niet omdat we daar allerlei geluids- en laagvliegrestricties hebben”, aldus majoor Larry Hammers in het toen nog pré-coronatijdperk. "De eenheden zitten hier (Fort Hood) bij elke training ruim een maand geïsoleerd bij elkaar”, aldus de landmachtmajoor. “Ze worden hier door niets of niemand gestoord, dus ze zijn maximaal gefocust op hun missie. En nogmaals: ze trainen zoals ze vechten."

"Vanaf september zullen de oefeningen ook bij duister worden uitgevoerd."

“Je kunt je voorstellen dat een militaire missie vliegen er totaal anders uitziet dan rechtstreeks van punt a naar punt b vliegen” vertelt Esther Broekman. “Mensen zullen de komen weken en maanden dit vaker zien, omdat de trainingen nu al in Nederland worden uitgevoerd. De komende periode vliegen we trainingsmissies bij daglicht, maar vanaf september zullen de oefeningen ook bij duister worden uitgevoerd. Dan vinden de Mission Qualification Trainingen plaats in combinatie met avondvluchten.”

Tijdens de Luchtmachtdagen van 2011 liet het Apache Solo Display team zien waartoe een Apache in staat is:

“Om getraind te zijn en blijven en om nationale taken uit te kunnen voeren, denk aan blussen van de branden in Brabant en Limburg - zijn we ook, in deze COVID-19 periode blijven vliegen’, aldus Esther Broekman. “Maar ook om de missie-inzet met helikopters in de toekomst te blijven garanderen.”