Auto stopt, bijrijder plukt puppy van de straat en gaat ermee vandoor

Als aan de grond genageld. Zo stonden Toon, Feli en dochter Sharon van de Ven er afgelopen nacht bij. Terwijl ze rond kwart over een het bezoek aan het uitzwaaien waren, stopte er plotseling een kleine donkere auto op de Grote Aardweg in Eersel. “De bijrijder deed het portier open en pakte onze hond Len. Daarna werd er gas gegeven en verdween de auto met piepende banden uit het zicht”, vertelt Sharon.

Len is de boxer die ze familie Van de Ven sinds maart in huis heeft. “Toen de visite naar huis ging liep de hond mee. Zo konden we hem ook nog even uitlaten voordat hij weer in de bench zou gaan. We wonen aan een doorgaande weg met weinig verlichting en er komen wel vaker auto’s voorbij. Maar bij deze actie stonden we perplex. Te verbaasd om iets te doen. We hebben niet eens gezien of de auto een Nederlands kenteken had.”