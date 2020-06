Brabanders over racisme: 'Ik wil niet dat mijn kinderen later hetzelfde mee moeten maken'

Demonstranten op het Chasséveld in Breda. (Foto: Collin Beijk)

Veel Brabanders worden regelmatig geconfronteerd met racisme en discriminatie. Dat gebeurt op veel verschillende en zelfs onopvallende manieren. Het zijn de kleine opmerkingen, vooroordelen, zogenaamde grappen, scheve blikken en de onwetendheid die de slachtoffers hard raken. Negen Brabanders geven voorbeelden van hoe zij in het dagelijks leven te maken krijgen met racisme en discriminatie.

Meral (22) uit Breda (Foto: Collin Beijk)

Meral: "Ik werd de afgelopen weken nog op stage anders behandeld dan de andere studenten. Als ik een vraag stelde dan werd er telkens zuchtend geantwoord, als mijn mede-stagiairs dezelfde vraag stelden werd er heel anders gereageerd. Ook moet ik continue vragen beantwoorden over dat ik moslima ben, maar geen hoofddoek draag of dat überhaupt een eigen mening heb. Daarom sta ik hier."

Emery (24) uit Breda (Foto: Collin Beijk)

Emery: "Een klasgenoot van mij kwam binnenlopen en toen zei hij: 'What's up my nigga.' Dat hoor je niet te zeggen, hij schrok er ook wel een beetje van omdat ik een beetje boos werd. Het is dat soort onwetendheid waarom ik hier sta. Of dat ik met mijn voetbalelftal ging stappen in Eindhoven en dat iedereen naar binnen mocht behalve ik en twee andere teamgenoten."

Shayenne (24) uit Waalwijk (Foto: Imke van de Laar)

Shayenne: “Als ik mijn haar los heb, dan heb ik een enorme bos krullen. Maar dan word ik op straat echt nagekeken. Bovendien is mijn moeder is wit en ik niet. Daar krijg ik rare vragen en vervelende opmerkingen over. Dat is niet oké en moet stoppen. Ik wil niet dat mijn kinderen later hetzelfde mee moeten maken.”

Cornelia (26) uit Breda (Foto: Collin Beijk)

Cornelia: "Ik heb een Nederlandse 'witte' vriend en ik ging voor het eerst op bezoek bij mijn schoonfamilie. Toen mijn vriend even weg was, wilden ze weten wat ik van zwarte piet vond. Alsof ik iedereen met een donkere huidskleur vertegenwoordigde. Dat mondde uit in een heel vervelende discussie. Op een gegeven moment zei mijn schoonvader dat ik wel oké was omdat ik goed opgeleid was en goed Nederlands sprak, maar mensen die tegen zwarte piet waren, moesten maar het land verlaten. Toen ben ik vertrokken, maar mijn vriend nam het tegen zijn eigen familie voor mij op. We zijn nog steeds samen."

Kingsley (21) uit Breda (Foto: Collin Beijk)

Kingsley: "De decaan van mijn middelbare school vroeg mij of ik model voor een poster wilde zijn. Ik was namelijk de enige donkere jongen die ze konden vinden. Met die poster wilde de school laten zien hoe multicultureel ze waren. Daar deed ik niet aan mee, want die school was totaal niet multicultureel. Wat ik ook bizar vind is dat mensen mij de zwarte piet-discussie verwijten, omdat ik donker ben. Alleen ik hou mij helemaal niet met die discussie bezig. Behandel mij als mens, als Kingsley, niet als een donker persoon."

Shanna (33) uit Breda (Foto: Collin Beijk)

Shanna: "Het zijn opmerkingen als: 'Hoe drink jij je koffie, net zo zwart als je huidskleur?' Dat zeggen mensen als grap, maar dat is het niet. Ik heb ook bij een uitzendbureau meegemaakt dat ik eerst telefonisch een gesprek had en toen ging ik langs en toen vonden ze mij 'verrassend', omdat ik accentloos Nederland sprak. Toen was het voor mij wel klaar. Ik kom wel voor mijzelf op, maar dit soort dingen zijn niet oké."

Luke (17) uit Rosmalen (Foto: Imke van de Laar)

Luke: “Vroeger noemden ze me op school zwarte piet. En ik word wel eens door de politie aangehouden, zelfs een keer toen ik ergens fietste. Het doet mij pijn dat dit in Nederland gebeurt. Ik draag mijn haar in braids omdat het een symbool is van wie ik ben. Daar ben ik trots op.”

Louiza (25) Breda (Foto: Collin Beijk)

Louiza: "Ik hoor van anderen wel eens dat ik echt goed Nederlands spreek, maar ik ben hier gewoon geboren en Nederlands is mijn eerste taal. Of mensen noemen mijn familie import. Het zijn geen heel heftige dingen, maar je denkt dan toch, waarom? We komen uit hetzelfde land.

Jordan (17) uit Rosmalen (Foto: Imke van de Laar)

Jordan: “Racisme is er en ook ik maak het mee. Vrienden zeggen soms ‘kutneger’. Als ik dan reageer zeggen ze snel dat het maar een grapje is. Maar dat is echt niet leuk, waarom zou je dat zeggen? Je moet iedereen normaal behandelen.”