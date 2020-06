Foto: Saskia Kusters/SK Media

Bij een steekpartij in Boxmeer is zaterdagmiddag een man gewond geraakt. Het gebeurde in een huis aan de Steenstraat.

Jessica Ranselaar Geschreven door

De politie onderzoekt nog wat er precies in het huis gebeurd is.

Er is traumaheli geland. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.