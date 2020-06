Vrachtwagenchauffeur negeert rode kruizen en ramt pijlwagen op A2: 'En hij reed gewoon door!'

Een vrachtwagenchauffeur is zaterdagavond op een pijlwagen gebotst op de A2 bij Eindhoven. Die stond daar om het verkeer te waarschuwen omdat op de A67 aan de weg wordt gewerkt.

De rode kruizen waarmee de wegafsluiting boven de weg was aangeven, werden door de vrachtwagenchauffeur volledig genegeerd.

'Voorruit volledig vernield' "In plaats van te stoppen na het ongeluk reed de chauffeur gewoon verder!", laat een ooggetuige weten. "Ondanks dat de voorruit van de vrachtwagen volledig was vernield door de klap."

Pas na ruim vijftien kilometer zette de chauffeur de vrachtwagen stil bij een parkeerplaats in Maarheeze. Een oplettende automobilist die alles had zien gebeuren, wees de politie op de juiste locatie. Die getuige was de hele rit achter de chauffeur aan blijven rijden.