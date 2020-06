Onze Brabantse kastelen zijn na de 'corona-sluiting' voor een deel weer geopend voor het publiek

Welkom: Onze Brabantse kastelen zijn voor een deel weer geopend

Maanden waren de Brabantse kastelen dicht vanwege de coronacrisis, maar nu zijn en gaan de meeste kastelen één voor één heel voorzichtig weer open. Twee kastelen zijn echter nog niet zover, de kasteelpoorten van de bewoonde kastelen Heeze en het 14e -eeuwse Nemelaer blijven voorlopig nog stevig op slot. Kasteelvrouwe Carole Vos van kasteel Nemelaer denkt eind juli, begin augustus de eerste rondleidingen weer te kunnen verzorgen. Ze blijft echter voorzichtig en terughoudend, omdat ze zelf ook corona heeft doorgemaakt.

Wel open, niet open of nog afwachten én als je opengaat hoe doe je dat dan? De organisaties achter de Brabantse kastelen hebben de afgelopen weken allerlei scenario’s tegen het licht gehouden om hun kastelen weer toegankelijk te maken. De kastelen Helmond, Geldrop en kasteel Heeswijk, bij Heeswijk-Dinther hanteren allemaal een online reserveringssysteem in combinatie met een tijdsblok. Het zijn en blijven echter kasteelbezoeken onder strikte voorwaarden, zo zijn de headsets voor een audiotoer bij kasteel Heeswijk vanwege corona afgeschaft en overal is er limiet gesteld aan het aantal bezoekers. In kasteel Heeswijk zijn de routes dusdanig aangepast dat bezoekers elkaar niet kruisen en dat zie je ook terug bij de overige kastelen.

'Gelukkig we mogen weer open'

In Dussen ging de poort van kasteel Dussen zondag ook weer open. De dikke kasteeldeur van het 14 -eeuwse kasteeltje, dat al menig ramp en epidemie heeft doorstaan, zat de afgelopen maanden stevig in het slot. In Dussen zijn we bij het moment dat vrijwilligster Ageeth van Herpen de kasteelpoort weer opengooit. "Gelukkig we mogen weer open", is haar korte maar veelzeggende reactie.

Kasteel Heeze en Slot Loevestein

Kasteel Heeze, dat sinds 1760 bewoond wordt door de familie Tuyll van Serooskerken, start de rondleidingen voorlopig nog niet op. "We zijn nog aan het nadenken hoe we dat veilig zouden kunnen doen', vertelt beheerder Petra Bouwmeester. "Vooralsnog zijn rondleidingen dus niet aan de orde en daarbij vallen onze gidsen bijna allemaal in de risicogroep." In de Baronie Breda blijven de normaal vrijelijk toegankelijke tuinen van kasteel Bouvigne ook nog op slot, het kasteel zelf was al niet toegankelijk voor het publiek.

Slot Loevestein, op de grens van Brabant en Gelderland, heeft sinds 1 juni de slotbrug ook weer naar beneden gelaten. Ook hier is het online reserveren en een gelimiteerd aantal bezoekers op het terrein van het kasteel. Minder 'fraai' is dat de directie van het kasteel nu ook toegang vraagt voor het buitenterrein. In al die jaren dat het slot toegankelijk is voor bezoekers was dat gratis toegankelijk, je betaalde alleen toegang als je ook het slot wilde bezichtigen. Het commentaar. "Dat stond al in onze ambitieplannen."

Nogal wat kastelen en buitenplaatsen in Brabant hebben geen museale functie meer, maar een horecafunctie. In dit beknopte overzicht hebben we die buiten beschouwing gelaten.