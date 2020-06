Profvoetballer Arnaut Danjuma aangehouden voor poging moord na persoonsverwisseling

Arnaut Danjuma Groeneveld voetbalt tegenwoordig bij Bournemouth in de Engelse Premier League (foto: Hollandse Hoogte).

Profvoetballer Arnaut Danjuma Groeneveld uit Oss is half maart na een persoonsverwisseling aangehouden voor poging tot moord. Die onthulling heeft de aanvaller van het Engelse Bournemouth gedaan in de Engelse krant The Sun. Agenten waren op zoek naar de dader van een steekpartij.

Toen Danjuma drie maanden geleden over straat liep, werd hij plotseling in de boeien geslagen. In The Sun laat hij weten dat twee agenten uitstapten en vertelden dat hij zijn handen op het dak van de auto moest plaatsen.

'Ik zei dingen die ik niet had moeten zeggen'

Toen de 23-jarige international daarop vroeg wat hij misdaan had, schreeuwen de agenten 'dat hij zijn mond moest houden' en zijn handen op het raam moest drukken. Dat deed hij, waarna hij weer vroeg wat hij had gedaan. Maar de agenten wilden niets zeggen en wachtten op hulp.

Danjuma spreekt in de Britse krant schande van de handelswijze van de Engelse politie. Hij noemt het optreden van de agenten 'echt beschamend'. Hij wijst erop dat mensen langsliepen en foto's van hem als bekende voetballer maakten. Hij raakte daar naar eigen zeggen gefrustreerd door en zei volgens hem daardoor 'dingen die hij niet had moeten zeggen'. Zo boos was hij.

Geen excuses

Uiteindelijk bleek de speler van Bournemouth, dat uitkomt op het hoogste niveau in Engeland, niet diegene te zijn die de politie zocht. Danjuma zegt geen excuses te hebben ontvangen.