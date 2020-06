Vrachtschip en sloep botsen op de Amer, man en vrouw belanden in het water

Een man en een vrouw zijn zondagochtend iets na tien uur op de Amer bij Drimmelen in het water beland. Dit gebeurde na een aanvaring tussen een vrachtschip en een recreatief bootje. De opvarenden van de sloep konden volgens de politie snel uit het water worden gehaald. De man liep een hoofdwond op.

De vrouw kwam er met een nat pak vanaf. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de jachthaven. In eerste instantie was de melding dat er drie mensen in het water zouden zijn beland. Dit bleken er twee te zijn. Er zaten ook niet meer mensen op de sloep.