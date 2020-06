Man met ijzeren ketting in zijn bebloede handen opgepakt in Tilburg

De politie heeft zaterdag een 34-jarige Pool met bebloede handen aangehouden op het Pater van den Elsenplein in Tilburg. Ze had de melding gekregen dat hij op de Stoeterijstraat voorbijgangers met een ijzeren ketting zou hebben geslagen. Er heeft zich nog geen slachtoffer gemeld.

De politie zag de man met de ketting in zijn hand op het Pater van den Elsenplein. Hij keek verdwaasd uit zijn ogen en had hij bloed aan zijn handen. De agenten riepen tegen hem in het Nederlands en in het Engels dat hij die ketting moest laten vallen en dat deed hij uiteindelijk.