Gewapende overvallers nemen honderden euro's en bewoner mee

Het appartementencomplex waar de overval is gepleegd (foto: Jan Peels).

De twee mannen die zaterdagnacht een appartement in Cuijk hebben overvallen, hebben hierbij enkele honderden euro’s buit gemaakt. Ook dwongen ze de bewoner mee te gaan in een auto, waarin een aantal handlangers zaten. De man werd elders in Cuijk uit de wagen gezet, zo vertelde zijn broer tegen Omroep Brabant. Het is onduidelijk of de daders alleen op geld uit waren.

Hans Janssen / Jan Peels Geschreven door

Rond half een, in de nacht van zaterdag op zondag, werd aangebeld bij het appartement aan de Irenestraat. “Ineens stonden er twee mannen voor de deur. Drie anderen zag ik in een auto zitten, maar ik kende ze allemaal niet", zegt de broer van de bewoner van het huis. Hij leek zondag later op de ochtend wat bekomen van de schrik.

Klap met boksbeugel

Toch moet hij bange momenten hebben gekend. Direct nadat hij de deur had geopend, sloeg één van de onverwachte gasten met een boksbeugel in zijn gezicht. Het slachtoffer hield er onder meer een snee in zijn hoofd aan over. Zijn broer raakte, ook aan zijn hoofd, gewond bij een vechtpartij die ontstond nadat de daders het huis waren binnengedrongen.

Een derde persoon, bevriend met de man die de deur openmaakte, wist hieraan te ontkomen door bijtijds uit een raam naar buiten te klimmen. Deze 26-jarige Nijmegenaar voelde zich niet bepaald veilig nadat een overvaller hem met een pistool had bedreigd.

Politie bezig met onderzoek

De politie is direct in en om het appartement met een onderzoek begonnen. Voor mensen die niet thuis waren, is een informatieblaadje achtergelaten. Ze zit nog met veel vragen en hoopt dat getuigen zich melden. "Ik denk dat de politie in het huis van mijn broer voldoende sporen kan vinden. Die overvallers hebben van alles aangepakt", aldus het andere slachtoffer.

Beiden zijn naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling van hun verwondingen. Daarna konden ze terug naar het appartement aan de Irenestraat. De bewoner wilde geen reactie geven, zijn broer dus wel.

