Vrouw knock-out geslagen na discussie over uit auto gegooide bananenschil

Niet de betreffende bananenschil (archieffoto: Pexels).

Een 55-jarige man en zijn vriendin (52) zijn in het gezicht geslagen in de Bredase wijk Brabantpark na een discussie over een bananenschil. Er zijn drie verdachten, twee mannen (ieder 19) en een jongen (16), gearresteerd.

Ron Vorstermans Geschreven door

De twee 19-jarige mannen komen uit Breda, de 16-jarige jongen uit Zegge. Ze gelden als verdachte van openlijke geweldpleging. De drie verdachten ontkennen de aangevers te hebben mishandeld. De slachtoffers hebben aangifte gedaan.

Knock-out

Aan het letsel ging een woordenwisseling vooraf. De twee slachtoffers hadden net de auto geparkeerd. Ze zagen een auto langsrijden waarvan de bijrijder een bananenschil op straat gooide. Daar werden de drie inzittenden op aangesproken. De woordenwisseling liep zo hoog op dat het drietal uit de auto stapte.

Bij de man werd de bril van het hoofd geslagen en de vrouw viel na een klap op de grond en was even knock-out, zo verklaart het stel. De vrouw liep letsel aan haar neus op en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Terwijl de agenten nog ter plaatse waren, kwamen de drie verdachten naar ze toelopen, waarna zij zijn aangehouden.