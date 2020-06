‘Het cappuccino-momentje na het sporten, daar ging het om', gedenkhoek voor Bennie te Boekhorst (62)

In de gedenkhoek worden coronaslachtoffers herdacht.

Nabestaanden vertellen hier over geliefden die ze zijn verloren door corona. Dit is het eerbetoon van Linda Slager-Maas (31) uit Leende namens de familie en huisgenoten van Bennie te Boekhorst (62) uit Leende.

Jacky Goossens Geschreven door

“In de veertien jaar dat Bennie woonde bij De Schakel, een leef- en werkgemeenschap in Leende voor mensen met een beperking, heeft hij zich bij alles en iedereen geliefd gemaakt. Hij was een echt mensenmens, een harde werker, blijmoedig en heel ondernemend. Dat we na zijn overlijden zoveel kaarten hebben gekregen, zegt genoeg. Iedereen in Leende kende hem, want er ging bijna geen dag voorbij zonder dat hij op zijn driewieler een rondje reed door het dorp. Om een praatje te maken of te lachen om de grapjes die hij zo graag maakte.

Bennie heeft maar liefst 40 jaar bij werkbedrijf Senzer in Asten gewerkt en dat waren vaak lange dagen. Maar het gaf structuur aan zijn leven en dat vond hij fijn. Hij ging met plezier naar zijn werk, maar keek ook erg uit naar een dag minder werken in verband met zijn aankomend pensioen. Zo kon hij zich ook echt verheugen op activiteiten en uitjes met zijn huisgenoten, vooral op het ‘cappuccino-momentje’ na het sporten.

De grootste passie van Bennie was het verzamelen van miniatuur Kevers en Volkswagenbusjes en alles wat daarmee te maken had. Op zijn kamer stond een vitrine waarin hij die verzameling bewaarde. Als hij met zijn broer naar het jaarlijkse keverweekend in Budel was geweest, kwam hij altijd wel met iets terug om aan de verzameling toe te voegen. En dat liet hij dan vol trots zien aan iedereen. Hij genoot altijd van die weekenden.

Familie is altijd heel belangrijk geweest voor hem en andersom was dat ook zo. Hij keek echt uit naar het weekendbezoek en verheugde zich op de vakanties, het uit eten en andere tripjes. Met de hele familie op vakantie gaan was voor hem echt het hoogtepunt van het jaar. De bewoners van De Schakel waren een soort tweede familie van hem en ze hebben een paar herinneringen aan Bennie opgeschreven zoals: het samen brood smeren, samen legoën, samen (volks)dansen, grapjes maken en samen AV-tjes drinken (alcoholvrije biertjes).

Eind maart werd Bennie ziek en hij is op 3 april overleden. Het ging snel en de omstandigheden waren enorm verdrietig omdat we niet bij hem konden zijn. Gelukkig heeft een van zijn schoonzussen hem nog wel het filmpje kunnen laten zien dat zijn huisgenoten en medewerkers van De Schakel voor hem hadden gemaakt. Tijdens zijn ‘laatste ronde’ door Leende werd Bennie ook langs De Schakel gereden. Het was prachtig weer en iedereen stond buiten om hem een laatste eer te bewijzen. En terwijl zijn huisgenoten een zelfgemaakte bloem op zijn kist legden, werden er duiven losgelaten. Een heel bijzonder moment.

Bennie is veel te jong overleden en we zullen hem missen. Hij was blij en gelukkig met alle fijne mensen om hem heen. En wij waren blij met hem.”

Persoonlijk contact

Omroep Brabant heeft met alle nabestaanden die een eerbetoon (willen) brengen aan hun overleden geliefde persoonlijk contact. Veel van hen laten weten dat het ze echt troost biedt. Wil je ook zo’n hommage brengen, klik dan hier om een mail te sturen naar onze redacteur Jacky Goossens. Zij neemt contact met je op en zorgt samen met jou voor een mooi eerbetoon.