Jongen (14) met groot vleesmes en drugs op zak aangehouden door horecabezoekers

Foto: SXC

Een 14-jarige jongen is zondagavond aangehouden op de Kade in Roosendaal. Hij had een groot vleesmes en drugs op zak.

De eigenaar van een horecagelegenheid aan de Kade zag de jongen plotseling in de achtertuin van zijn zaak. Toen hij hem aansprak, ging de jongen ervandoor. Hij rende door de horecagelegenheid, maar een aantal klanten slaagde erin hem tegen te houden en waarschuwde vervolgens de politie.

Vrij

Agenten hebben de jongen naar het politiebureau gebracht. Uiteindelijk is hij vrijgelaten, maar hij wordt nog gehoord.