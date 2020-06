Gevorg uit Tilburg (25) speelt graag boef in opsporingsprogramma's

Gevorg in Opsporing Verzocht (foto: AvroTros/YouTube).

Politieagenten die het leuk vinden om even in de rol van crimineel te kruipen, maar ook figuranten zoals de Tilburgse Gevorg; regelmatig zijn ze te zien in de reconstructies in opsporingsprogramma's als Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.

“Soms wordt er uit eigen kring geput, dan gaat het om collega’s”, zegt producer Fred van Ewijk van opsporingsprogramma Bureau Brabant. “Maar als er specifieke mensen nodig zijn met een bepaald uiterlijk, dan gaan we naar een castingbureau. Opsporing Verzocht doet dat vaker, maar wij hebben een wat kleiner budget. Maar je kunt een brede dader van 1.90 meter niet laten spelen door een iel mannetje.”

Bij zo’n zoektocht kloppen de programmamakers aan bij een castingbedrijf als Dynamic Casting. Er staan bijna 150.000 mensen in hun database. Zo is er altijd wel iemand die op een verdachte lijkt.

Een van de jongens in die database, is de 25-jarige Tilburger Gevorg. Hij ontdekte figureren op zijn achttiende en staat ingeschreven bij verschillende bureaus. “Dan bellen ze me voor een ‘spannende opname’ en weet ik al dat het om Opsporing Verzocht gaat”, legt hij uit.

Zijn eerste opname voor het programma was meteen een interessante. “Pas later kwam ik erachter dat ik een man speelde die op de Nationale Opsporingslijst kwam te staan. Die video is bijna een half miljoen keer bekeken op YouTube!”

Gevorg lijkt behoorlijk op de voortvluchtige crimineel Shahin Gheiybe uit Rosmalen. Gheiybe is veroordeeld voor poging tot dubbele moord. Is hij niet bang dat mensen hem na zo’n uitzending op straat gaan aanzien voor die crimineel?

“Dat niet echt, maar tijdens de opnames ging het wel bijna mis. Ik moest een scene spelen waarin ik weg moest rennen. Ineens probeerde een opaatje mij tegen te houden, omdat hij dacht dat ik een crimineel op de vlucht was. Dat was wel lachen. Soms loop ik over straat loop en is er net een uitzending op tv geweest. Dan denk ik wel: wat als iemand me herkent? Maar het maakt me niet zo heel veel uit.”

Volgens een woordvoerder van het castingbureau, ging het ooit echt bijna mis. “Het is een keer voorgekomen dat de politieproducenten waren vergeten door te geven dat er opnames waren. Een agent in burger die langsreed, zag twee mannen met bivakmutsen en getrokken wapens rennen. Die wilde ingrijpen. Dat had verkeerd af kunnen lopen. Dat was een paar jaar geleden. Het beleid is aangepast en dat gebeurt nu niet meer.”

In principe kan iedereen zich opgeven om te figureren in een van de opsporingsprogramma’s, bijvoorbeeld via een app. De reconstructies blijken in ieder geval waardevol: ongeveer 40 procent van de zaken wordt opgelost via de opsporingsprogramma’s.

Bureau Brabant is elke maandag te zien om 18.00 uur.