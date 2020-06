Wie heeft de trouwring gevonden die de ongeneeslijk zieke Corrie in de Beekse Bergen kwijtraakte?

Corrie en Ger Pronk in de Beekse Bergen (foto: Brenda Verburg). Corrie en Ger Pronk in de Beekse Bergen (foto: Brenda Verburg). De trouwringen van Corrie en Ger (foto: Brenda Verburg). Volgende Vorige 1/3 Corrie en Ger Pronk in de Beekse Bergen (foto: Brenda Verburg).

Een gezellig uitje naar de Beekse Bergen verliep voor familie Pronk niet als gepland. De ongeneeslijk zieke Corrie Pronk raakte in het dierenpark haar trouwring kwijt. Corrie heeft nog maximaal twee jaar te leven en haar man Ger zou deze ring na haar overlijden aan een ketting dragen. “Zodat hij haar altijd bij zich kan dragen.” Dochter Brenda Verburg roept iedereen op mee te zoeken en hoopt dat de ring alsnog wordt gevonden.

Ista van Galen Geschreven door

Familie Pronk bracht drie dagen door in Safaripark Beekse Bergen. Halverwege raakte Corrie haar trouwring kwijt. “Ik kan me herinneren dat ze hem op de bowlingbaan nog om had”, vertelt dochter Brenda. “De volgende dag zagen we plotseling dat hij weg was.”

Ze zijn er helemaal kapot van

Het gezin begon een grote zoektocht, maar de ring werd niet gevonden. “We hebben het hele huisje op z’n kop gezet, in de wandelroute van het park gekeken en het personeel van Beekse Bergen ingelicht. Het personeel is ook gaan zoeken”, zegt Brenda.

“Waarschijnlijk is de ring van haar vinger gegleden doordat ze een spastische beweging maakte.” Corrie heeft de ongeneeslijke ziekte van Huntington. Volgens Brenda heeft zij daardoor bijna geen controle meer over haar spieren en gaat ze verstandelijk achteruit. “Ze is er helemaal kapot van dat ze hem kwijt is geraakt. Mijn vader vindt het ook verschrikkelijk.”

Ik hoop dat het een eerlijk persoon is en dat die dit hoort of ziet

Corrie en Ger zijn al ruim dertig jaar samen en trouwden twee jaar geleden. “Er was nooit geld voor een bruiloft, dus die is uiteindelijk dankzij donaties tot stand gekomen. Ook de ringen zijn daarvan gekocht. Het is dus extra zuur dat die nu weg is.”

Brenda is ergens bang dat iemand de gouden ring heeft gevonden en hem zo mooi vond dat diegene heeft hem gehouden. Hij heeft ook geen inscriptie. “Ik hoop dat het een eerlijk persoon is en dat die dit hoort of ziet. Of dat de ring ergens ligt waar nog niemand heeft gezocht.”

Sinds zondagavond is er een beetje extra hoop. Naar aanleiding van een oproep die Brenda op Facebook plaatste, stuurde de oprichter van stichting gevonden-verloren haar een berichtje. Maandag gaat de stichting met metaaldetectors op zoek. “Heel spannend. Hopelijk weten we vandaag meer.”