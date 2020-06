Win een vakantie bij Omroep Brabant Radio

Een gloednieuwe blinkende BBQ, of misschien toch die heerlijke grote nieuwe televisie? Omroep Brabant heeft twee weken lang mooie prijzen te vergeven tijdens een speciale zomeraktie op de de radio. Met als hoofdprijs: vakantie in eigen land!

De zon kunnen we niet regelen bij Omroep Brabant, maar een aantal andere zaken die jouw zomer nog net een stukje fijner maken, zeer zeker wel. Vanaf maandag 15 juni kun jij prijzen winnen door te luisteren naar de radio. Het enige dat je daarvoor moet doen, is een WhatsApp-bericht met jouw naam sturen naar 06-57328203. Je kunt ook een mail sturen.

Wachten op privacy instellingen...

De actie duurt twee weken en per radioprogramma gaat er twee keer een alarm af. We pakken dan de telefoon en bellen iemand die ons een appje of mailtje heeft gestuurd. Neem je vervolgens op met het speciale codewoord (dat veranderen we elke dag), dan heb jij sowieso prijs. Om te weten wat het codewoord is, moet je wel naar onze uitzendingen luisteren. Maar dat doe je natuurlijk sowieso.

Of je uiteindelijk ook één van de grote prijzen wint, bepaalt het lot. Jouw naam gaat in de bak en op drie verschillende momenten doen we daar een greep in. Staat jouw naam op het kaartje, dan verras jij binnenkort misschien wel jouw gezin met een heerlijke vakantie in Centerparcs, een smakelijke BBQ of een avondje op de bank met haarscherp beeld.

Luisteren kan hieronder via de stream:

Wachten op privacy instellingen...

Luisteren kan natuurlijk ook via de kabel of via FM 91.9 (Midden), FM 95.8 (Noordoost), FM 91.0 (West), FM 87.6 (Zuidoost).