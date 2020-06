A16 van Breda naar Rotterdam weer gedeeltelijk vrij na kantelen vrachtwagen

De A16 van Breda richting Rotterdam heeft weer twee vrije rijstroken, zo meldt Rijkswaterstaat. De weg is weer gedeeltelijk vrij nadat er vanmorgen een vrachtwagen kantelde bij bij knooppunt Princeville bij Breda. De vangrail raakte hierbij zwaar beschadigd. Daarnaast moest de bodem schoongemaakt worden.

Het ongeval gebeurde rond half negen maandagochtend. De vrachtwagen zou volgens de ANWB een brandbare harsoplossing vervoeren. Die lading moest worden overgeladen. Rond vier uur in de middag kon de vrachtwagen van de weg worden gehaald. Daardoor konden twee rijstroken weer open. De file die was ontstaan kon in rap tempo oplossen.