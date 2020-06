Toeterende touringcars naar Den Haag voor versoepeling van coronamaatregelen

Touringcarbedrijven zijn boos en vertrekken woensdag naar Den Haag (Foto: Flickr).

Zo’n veertig touringcars vertrekken aanstaande woensdag naar Den Haag voor een actiedag tegen de coronamaatregelen. De touringcarbedrijven vinden het oneerlijk dat ze maar zo weinig passagiers mogen vervoeren, terwijl in het openbaar vervoer en vliegtuigen de regels inmiddels versoepeld zijn.

Rebecca Seunis Geschreven door

De touringcars vertrekken woensdagochtend richting Den Haag. Onder hen zijn ook Brabantse vervoerders, zoals Jack de Kort uit Lage Mierde. Hij doet mee omdat de inkomsten voor touringcarbedrijven dit jaar dramatisch slecht waren. “Het was dit seizoen bijna nul. We willen daarom aandacht voor de branche. We gaan een statement maken.”

Dat doen ze door toeterend een rondje door Den Haag te rijden en een deel van de bussen op het Malieveld te parkeren, zegt Hilbert Michel van Koninklijk Nederlands Vervoer. “Het wordt een nette actie waarbij we rekening houden met alle maatregelen. We zorgen ervoor dat er behalve het toeteren weinig overlast is voor anderen”, legt Michel uit.

Hoge kosten

Op het Malieveld houden ze een korte manifestatie waarin ze de problemen uitleggen. “De belangrijkste reden daarvoor is dat de steunmaatregelen voor touringcarbedrijven tot nu toe niet afdoende zijn. Een nieuwe touringcar kost tussen de drie en vijf ton en als bedrijf heb je daarom hoge doorlopende kosten. Er mag maar twintig procent capaciteit in een bus zitten, maar niemand wil vier keer zoveel betalen voor een busreis. De branche staat daarom stil.”

Daarnaast wil de branche ‘eerlijke en heldere regels’. “Als er een treinstoring is tussen Tilburg en Breda, mag een groep mensen vervolgens in de touringcar vervoerd worden. Dan mag de helft van alle zitplaatsen bezet worden. Maar als je diezelfde bus inzet van Tilburg naar de Efteling, mogen er maar 12 tot 15 mensen in diezelfde bus zitten. Dat is niet eerlijk.”

Volgens Michel zijn de gevolgen groot als er geen versoepeling komt. “Als we dit jaar niet overleven, kunnen we volgend jaar geen kinderen vervoeren tijdens een schoolreisje, of voetbalsupporters vervoeren en zo kan ik nog wel even doorgaan. We willen de bussen niet meteen volgooien, maar we pleiten ervoor om rustig weer op te kunnen starten.”