Het ongeluk gebeurde op de Kreitenmolenstraat in Udenhout (foto: Toby de Kort).

Een fietser is maandagochtend om het leven gekomen nadat hij geschept werd bij een fietsoversteekplaats op de Kreitenmolenstraat in Udenhout. Het ongeluk gebeurde rond kwart over elf.

De fietser maakte volgens een ooggetuige deel uit van een groep van tien. Het slachtoffer werd geschept door een automobilist.

Onderzoek

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

De fietser werd aangereden door een automobilist (foto: Toby de Kort/SQ Vision).