Opgefokte man (28) aangehouden voor huiselijk geweld: 'Als de politie niet komt, vallen er doden'

'Als de politie niet komt, vallen er doden'. Na deze melding van een man (28) uit Breda, ging de politie zondag rond halfeen naar een huis in de wijk Haagse Beemden. In het huis troffen zij de melder. Hij pakte terwijl agenten binnen waren een koksmes uit de la en begon daarmee te zwaaien. Ook sloeg hij ermee op het keukenblok.

Vriendin bedreigd

In huis was ook de vriendin van de man aanwezig. Zij gaf aan dat ze zondagmorgen ruzie had gekregen met haar vriend. Hij had haar met een mes bedreigd, haar in het gezicht geslagen en haar telefoon uit haar handen geslagen. Het slachtoffer wilde volgens de politie (nog) geen aangifte doen.