Aan de zijlijn: kan Roger Schmidt PSV weer kampioen maken?

Het was sportief gezien een rommelig jaar voor PSV. De resultaten vielen tegen. Trainer en clubicoon Mark van Bommel werd ontslagen. Uiteindelijk werd PSV onder leiding van interim-trainer Ernest Faber vierde in de eredivisie. Omroep Brabant praat met oud-trainer Huub Stevens over het afgelopen seizoen, de transferzomer, het komende seizoen en over de spelers op het veld, vanaf de zijlijn bekeken.

PSV leek begin maart net op stoom te komen voor het einde van de competitie, maar het coronavirus gooide wat dat betreft roet in het eten. De competitie werd beëindigd na 25 wedstrijden en PSV bleef steken op de vierde plaats. "Dat is wel teleurstellend", stelt oud-trainer Huub Stevens. "Maar aan de andere kant moet je ook blij zijn dat je nog wel Europees voetbal hebt gehaald."

Bij de Eindhovenaren gaat nu de blik naar komend seizoen. Met Roger Schmidt aan het roer kan de PSV-fan in ieder geval een ander soort voetbal gaan verwachten in het Philips Stadion. "Als de spelers de visie van Schmidt kunnen uitvoeren op het veld, dan kunnen we een aantal leuke wedstrijden gaan zien", zegt Stevens onder meer over de nieuwe trainer van PSV.

