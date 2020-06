Aan de zijlijn: 'RKC Waalwijk en NAC Breda wacht een uitdagend seizoen'

Brabantse profclubs onderwerp van gesprek

RKC wist zich door de coronacrisis op miraculeuze wijze te handhaven in de eredivisie. De andere kant van de medaille was dat NAC niet om promotie kon strijden. Omroep Brabant praat met voetbalkenners Fabian Eijkhout en Job Willemse over het afgelopen seizoen van RKC en de Keuken Kampioen Divisie-clubs. Verder kijken ze vanaf de zijlijn naar de transferzomer, het komende seizoen en naar de spelers op het veld.

Job Willemse Geschreven door

RKC kan zich dus in ieder geval gaan opmaken voor een nieuw jaar in de eredivisie. De Waalwijkse club zal komende jaargang proberen het gat met de ploegen boven zich te verkleinen, alleen dan kan men bij RKC ook voorzichtig gaan nadenken over een langere periode in de eredivisie. "Maar ook komend seizoen gaat gewoon weer heel lastig worden voor RKC", zegt Job Willemse van Omroep Brabant.

Alle ogen op NAC

En in de Keuken Kampioen Divisie zijn veel ogen gericht op NAC. Met Peter Hyballa aan het roer wil de Bredase club dolgraag mee gaan doen om promotie. "De club en de supporters hunkeren naar de eredivisie", stelt Fabian Eijkhout in dit derde deel van 'Aan de zijlijn'. "Wellicht kan NAC met het geld van de naderende transfer van Jan Paul van Hecke een aantal goede spelers voor de Keuken Kampioen Divisie halen."

De voetbalkenners van Omroep Brabant blikken vooruit:

