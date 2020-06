Man (56) verdient tonnen met handel in verzonnen asielverhalen: eis vier jaar cel

Archieffoto: Karin Kamp

Een 56-jarige Iranees uit Helmond heeft volgens justitie tonnen verdiend met een jarenlange handel in verzonnen asielverhalen. De officier van justitie eiste maandag voor de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vier jaar tegen hem voor mensensmokkel. Ook eiste ze dat hij 260.000 euro terugbetaalt. Volgens justitie garandeerde de man migranten een verblijfsvergunning als zij met hem een contract aangingen. In totaal zou de man negentig verhalen hebben verzonnen.

Sandra Kagie Geschreven door

De verdachte trad op als juridisch adviseur in asielprocedures. Justitie wil dat hij dit beroep tien jaar lang niet mag uitoefenen. De officier had tijdens de zitting geen goed woord over voor de acties van de verdachte. Hij handelde volgens haar 'puur uit winstbejag.

“Er is door hem jarenlang en op grote schaal misbruik gemaakt van het recht van vluchtelingen om asiel aan te vragen", gaf ze aan. Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie is er in een aantal gevallen inderdaad een verblijfsvergunning afgegeven op basis van een verzonnen verhaal. Of deze zaak gevolgen heeft voor de 'cliënten' van de verdachte, kon hij maandag niet zeggen.

Melding tolk

Het onderzoek naar de verdachte begon na een melding van een tolk. Die vertelde onder meer dat een zelfverklaarde advocaat mogelijk asielverhalen verkocht voor bedragen tussen de 4000 en 9000 euro. Hij zou asielverhalen verzinnen voor Afghaanse, Iraanse en Iraakse Koerden, met wie hij in het land van herkomst al contracten aanging.

Als redenen voor het aanvragen van asiel werden volgens justitie vaak onterecht verhalen opgehangen over homoseksualiteit of bekering. Uit onderzoek is volgens justitie nergens gebleken dat de verhalen klopten.

De rechtbank doet op 14 juli uitspraak in de zaak.