Eindhoven Airport neemt extra maatregelen, reizigers en medewerkers moeten nog wennen

Mondkapje op bij binnenkomst in de terminal, en voor iedereen die niet gaat vliegen of werken is de aankomst- en vertrekhal gesloten. Eindhoven Airport neemt vanaf maandag extra maatregelen om de kans op besmetting op de luchthaven zo klein mogelijk te houden. Reizigers en medewerkers moeten nog even wennen aan de nieuwe veiligheidseisen.

Volgens De Roy zijn de extra eisen in Eindhoven noodzakelijk. ''Wij zijn kleiner dan Schiphol. Zo is het bij de securitycheck moeilijk om de anderhalve meter te houden. En we willen voorkomen dat mensen hun kapje steeds op- en af moeten zetten. Hier mag het dan weer wel en daar weer niet. Wij doen het overal, dan is het het duidelijkste voor iedereen.”

De afgelopen maanden waren er gemiddeld vier vertrekkende vluchten per dag. ''Het is hier exceptioneel stil geweest. In april hadden we 7700 reizigers in een maand. Deze week hebben we er ruim dertigduizend. Het is nog geen business as usual, want in het zomerseizoen hebben we op een dag zo’n 21.000 passagiers. Dit is echt nog wel minder dan normaal, maar we kijken positief naar de toekomst.”