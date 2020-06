Weer geen donornier voor Patrick: ‘We hopen op een wonder’

Patrick (links) met zijn gezin (foto: Tamara vd Linde).

Patrick (39) uit Breda is al sinds zijn zeventiende nierpatiënt. Per week zit hij twaalf uur lang aan de dialyse, al elf jaar lang. Toen kwam daar zondagnacht het telefoontje waar elke chronisch nierpatiënt van droomt: je moet naar het ziekenhuis komen, er is een donor. Toch ging de operatie niet door en is Patrick weer terug bij af. Zijn partner Tamara doet daarom een schrijnende oproep voor een donor, want niemand in hun directe kring blijkt een goede match.

Patrick zelf kan zijn verhaal niet doen. Hij zit namelijk wéér aan de dialyse, zoals elke week drie keer. Zijn partner Tamara vertelt daarom waarom het maandagochtend weer mis ging met de donornier.

“Ze hebben testen gedaan en toen kwam het nieuws dat hij te veel antistoffen had. Dus we konden weer inpakken en terug naar huis”, vertelt ze. “Hij heeft al twee donornieren gehad, één van zijn oma en daarna van zijn moeder. De eerste werd al na een jaar afgestoten, de tweede heeft hij tien jaar gehad.”

1 op 40.000

Nadat ook de tweede donornier was afgestoten, bleek nog een donor vinden moeilijk. “Ongeveer 1 op de 40.000 mensen is een match. Nou, vind die maar eens. We hebben al zoveel mensen in onze omgeving laten testen, inmiddels is er niemand meer over in onze kring. Daarom proberen we het nu buiten onze kring”, vertelt ze.

De geschikte donor moet in ieder geval bloedgroep A of O hebben. Iedereen kan zich in het Erasmus MC, waar Patrick onder behandeling is, laten testen. Tamara benadrukt dat de tijd dringt voor Patrick. “We hebben twee jonge kinderen en hij is al vanaf zijn zeventiende ziek. Hij wordt bijna 40. Hij wordt alleen maar zwakker en zwakker. Veel dingen gaan niet meer. Dus we willen nu echt actie."

Patrick was vorig jaar het gezicht van een campagne van de Nierstichting:

Hoe lang Patrick nog op deze manier door kan, weten ze niet. "Zolang zijn lichaam het volhoudt", zegt zijn partner Tamara. "Maar hij gaat achteruit. Hij plast niet meer en heeft een streng dieet met vochtbeperking. Nu blijkt ook dat hij de laatste weken niet genoeg afvalstoffen kwijtraakt. We hebben een duidelijk doel gesteld en dat is een donor vinden." Zijn familie zegt tegen: "We geven niet op en doen er alles aan om de juiste match voor Patrick te vinden. Al is de zoektocht een naald in een hooiberg."