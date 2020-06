Politie deelt beelden van daders die shishalounges beschieten

De politie deelt maandag in opsporingsprogramma Bureau Brabant voor het eerst beelden van de daders die twee shishalounges in Eindhoven hebben beschoten. Eind vorig jaar werden de twee verschillende lounges binnen een maand beschoten.

De eerste beschieting was op 2 december 2019 bij Shishalounge Karma Société aan de Stratumsedijk in Eindhoven. Op de beelden is te zien hoe man op een scooter naar de shishalounge rijdt, stopt, snel om zich heen kijkt, kort een paar keer schiet en snel verder rijdt.

Kogelgaten in rolluik

Er was niemand aanwezig in de lounge en er is geen melding van het incident geweest. De eigenaar wilde de volgende middag zijn zaak openen en vond toen meerdere kogelgaten in het rolluik en het raam. De politie vond hulzen op de grond en concludeerden dat er werd geschoten met een automatisch wapen.

Precies een maand later, 2 januari 2020, werd opnieuw een shishalounge beschoten. Dit keer gaat het om Villa 040 aan de Bleekweg, slechts honderd meter verwijderd van de Karma Société Lounge. Op de beelden is te zien dat twee mannen rond halfvijf ‘s ochtends op een scooter naar de shishalounge rijden. De bijrijder stapt af, rommelt wat aan het wapen, schiet en sprint weer richting de scooter.

Automatisch wapen

Bij het incident zijn geen gewonden gevallen en is wederom geen melding van een schietincident geweest. De volgende dag werden er grote gaten in het raam gevonden. Ook hier is geschoten met een automatisch wapen.

De shishalounges zijn niet van dezelfde eigenaar. Maar verder hebben de beschietingen veel overeenkomsten, wat bij de politie het vermoeden wekt dat ze zijn gepleegd door dezelfde dadergroep. Er wordt nog gezocht naar de daders en het motief.

