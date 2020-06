Viroloog Andrea werkt onder grote druk aan coronavaccin: 'Goede hoop op eind van het jaar'

Andrea werkt in Amerika keihard aan een vaccin tegen corona. (Foto's: Andrea Pruijssers)

Viroloog Andrea Pruijssers uit Waalwijk heeft goede hoop dat er eind van het jaar of in de lente een werkend coronavaccin is. "Maar ik kan niet in de toekomst kijken", benadrukt ze maandag in het programma Afslag Zuid op Omroep Brabant radio. Er wordt volgens de viroloog, die momenteel zelf in Amerika keihard werkt aan zo'n vaccin, goede vooruitgang geboekt.

Waarom we nog even geduld moeten hebben, legt Andrea uit vanuit haar huidige woonplaats Nashville. Je weet volgens haar nu eenmaal nooit zeker hoe een lichaam reageert op een vaccin. "Wanneer we een vaccin ontwikkelen, dan hebben we een idee over de werking ervan. Maar dan moeten we het nog op mensen testen", vertelt ze. En vervolgens is pas na weken of zelfs maanden duidelijk of een vaccin ook echt werkt.

Goede hoop heeft Andrea dus zonder meer. "Er zijn immers meer dan honderd vaccins in ontwikkeling", geeft ze aan. "Eén of twee hiervan zouden toch wel moeten gaan werken", verwacht ze. "Maar tot een vaccin grondig is getest, weten we het gewoon niet", houdt ze een slag om de arm.

Onder vergrootglas

Het werk van Andrea en haar vele collega's, die momenteel over heel de wereld hard werken aan de ontwikkeling van een vaccin, ligt onder een vergrootglas. Iedereen kijkt mee en wil weten hoe het vordert en wanneer er een vaccin zal zijn. "Er staat inderdaad veel druk op", beaamt ze.

"Maar het is nog nooit zo snel gegaan", benadrukt ze ook. "Normaal duurt de ontwikkeling van een vaccin jaren. Nu proberen we het binnen een jaar te doen. Ongehoord."