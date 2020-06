Beelden van dader zware mishandeling in Breda door politie naar buiten gebracht

De politie heeft herkenbare beelden en geluid naar buiten gebracht van een jongen die in Breda die iemand zwaar mishandelde. De dader en omstanders worden namelijk nog gezocht.

Met het slachtoffer was het niet al te best gesteld. Hij dreigde even zijn tong in de slikken, totdat omstanders te hulp schoten en hem op zijn zij legden. Eenmaal in het ziekenhuis bleek dat het slachtoffer een zwaar gekneusde kaak had en een grote hoofdwond. Het duurde anderhalve maand voordat hij volledig was hersteld.