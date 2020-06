Op vakantie in Tilburg? Doe de groetjes met een echte Tilburgse postzegel

Tilburg als vakantiebestemming? Dat hoopt Nicole van Beers wel. Zij ontwierp een speciale postzegel voor Tilburg. “Niemand kan naar het buitenland, dus wil ik er voor zorgen dat iedereen Tilburg leert kennen.”

Nicole is zelf een echte Tilburg-fan. Normaal is ze interieurarchitect en richt ze horeca in. Maar toen het vanwege de coronacrisis ook slecht ging in de horeca, wilde ze iets doen om Tilburg meer op de kaart te zetten. “Voor mij is Tilburg een hele mooie stad omdat het voor mijn gevoel een plek is die nog niet af is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Piushaven of de Spoorzone, dan zijn dat plekken in ontwikkeling. Als inwoner en helemaal als ontwerper is dat heel prettig, want je kan zo deelnemen aan al die nieuwe ontwikkelingen.”