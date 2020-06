Klussen in coronatijd: René en zijn vrouw bouwden een veranda en studio in de garage

De overkapping die René en zijn vrouw samen bouwden (Foto: Jody Samuels).

De tuin opknappen, een vloertje leggen, verven of zelf een kippenhok bouwen. De afgelopen maanden hebben we veel geklust, want van veel thuis zitten krijg je ook zin om het een en ander op te knappen. René Samuels (54) woont in Heesch en bouwde samen met zijn vrouw een overkapping in de tuin en verbouwde de garage.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

René werkt op de afdeling personeelszaken van een groot brandveiligheidsbedrijf. Zijn werk ging in de coronacrisis gewoon door. Wel vreesde zijn hij en zijn vrouw voor hun trip naar Spanje in de zomervakantie. ‘’We hebben voor de zekerheid de vakantie maar geannuleerd’’, vertelde René. ‘’Omdat we daardoor waarschijnlijk meer tijd thuis gaan doorbrengen, besloten we de tuin aan te pakken.’’

‘’We zijn van te voren samen gaan kijken naar voorbeelden van veranda’s, om te kijken wat we mooi vonden. Toen ik keek naar de prijs vond ik het zonde om te laten doen. Door alles zelf te bedoel bespaar ik toch maar mooi zo’n 8000 euro.’’

Garage

In de overkapping legde René ook alles zelf aan. Van de wifi-verbinding tot de elektriciteit. Na het bouwen van de overkapping maakte René met zijn vrouw van hun garage een studio voor hun dochter met eigen wastafel, toilet en douche. ‘’Mijn dochter is al twintig en studente. Op die leeftijd is het fijn om wat meer privacy te hebben’’, legt René uit. ‘’Op deze manier heeft ze echt een eigen plekje, al is natuurlijk ook nog steeds veel bij ons.’’

Al het kluswerk heeft hij samen met zijn vrouw gedaan. ‘’Ik hou van klussen en mijn vrouw en ik vormen echt een topduo. In de avonduren en in de weekenden hebben we de afgelopen drie maanden gewerkt aan de twee projecten. En nu alles af is staat het volgende alweer of mijn lijstje: een fietsenhok.’’