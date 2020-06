Illegale bokswedstrijden in park in Helmond, toeschouwers houden geen afstand

Jongeren in het park in Helmond

Tientallen jongeren zijn maandagavond samengekomen in het Weverspark in Helmond, waar ze verschillende bokspartijen bijwoonden. In een cirkel vochten jongeren, uitgerust met handschoenen, tegen elkaar in gezelschap van een scheidsrechter.

Op de 'tribune' en ook daarbuiten zie je op twee filmpjes die in handen zijn van Omroep Brabant verschillende jongeren staan die de sporters aanmoedigen en met hun mobieltjes de wedstrijd filmen. Sporten mag weer, maar contactsporten zijn nog verboden. Ook hielden de toeschouwers bij het boksen niet genoeg afstand.

Op de beelden is te zien hoe de jongeren in het park boksen:

Volgens een van de aanwezigen is de politie langs geweest, maar kon die niets doen omdat het om een sportwedstrijd gaat. De politie zegt echter tegen Omroep Brabant van de bijeenkomst niets te weten.

In het Weverspark was tot medio april toezicht vanuit een buurtpreventieteam. Dat heeft echter het werk neergelegd na verschillende problemen.

