Onweer op komst, waarschuwing voor veel regen en hagel

Er is onweer op komst. Het KNMI waarschuwt dat er dinsdagmiddag- en avond lokaal veel neerslag kan vallen en dat hier mogelijk hagel bij kan zitten. Het weerinstituut heeft daarom code geel afgegeven.

Dinsdagochtend is het op veel plaatsen nog droog in Brabant. "Alleen in het uiterste oosten van de provincie wat lichte regen of motregen", vertelt Diana Woei van Weerplaza. "Dit hangt samen met een storing die over het midden van het land trekt."

Niet overal onweer

De zon komt volgens haar in de ochtend nog goed door de wolkenvelden heen. Ze verwacht de regen- en onweersbuien waarmee we in de middag en avond te maken krijgen verspreid over de provincie. "Er zijn ook plekken waar het dinsdag de hele dag droog blijft." Code geel geldt van een uur 's middags tot zeven uur in de avond.

De temperatuur loopt op naar 22 of 23 graden. "Dat is minder warm dan maandag. Maar er staat ook minder wind, dus het voelt allemaal wel lekker aan."

Flink plenzen

Woensdag verwacht Woei qua weer van hetzelfde laken een pak. "'s Ochtends droog, 's middags buien en 's avonds mogelijk onweer. Met vergelijkbare temperaturen, zo'n 23 of 24 graden."

In de tweede helft van de week wordt het volgens de weervrouw wat minder warm. "Dan krijgen we te maken met een zwak tot matige westenwind en dan wordt het nog hooguit 20 of 21 graden. Daarbij wordt de kans op een bui richting het weekend steeds kleiner. Maar donderdagochtend kan het nog wel eventjes flink plenzen."