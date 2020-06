Domino Day droom van Wim valt in duigen: programma uitgesteld tot volgend jaar

Geen vijf miljoen stenen. Geen gepriegel op de vierkante centimeter. Geen ingehouden adem en ook geen miljoenen kijkers. De langverwachte terugkeer van het tv-programma Domino Day is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot volgend jaar. 'Jammer, maar het zat er al aan te komen, hè?'.

In februari zorgde de aankondiging van de terugkeer op de buis van Domino Day nog voor een orgasme aan geluk in huize Van Otterdijk. De 32-jarige Wim, voorzitter van het Dutch Domino Team en zo hardcore als hardcore kan zijn, kon het simpelweg niet geloven.

Vier maanden later ziet de situatie er heel anders uit. In een wereld waar zo'n beetje elk denkbaar groot evenement vanwege het coronavirus werd afgelast, kon ook Domino Day de dans niet ontspringen. Wim heeft er begrip voor. "Het zat er aan te komen, hè?", zei hij dinsdagochtend in het radioprogramma Wakker!. "Het is jammer, maar om met zo'n 80 bouwers op anderhalve meter van elkaar in een halletje te gaan zitten... Tja."