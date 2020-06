Opslag van kernafval in België bedreigt drinkwater in Brabant

De provincie Brabant heeft bij de Belgische overheid bezwaar gemaakt tegen de opslag van kernafval in de bodem. Dat kan volgens de provincie in het grondwater terecht komen en naar Brabant stromen.

Het bezwaar staat volgens de provincie los van het eigen voornemen om te laten onderzoeken of een nieuwe vorm van kernenergie een oplossing is voor de toekomst. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft zo’n onderzoek op uitdrukkelijk aandringen van Forum voor Democratie in het nieuwe bestuursakkoord laten opnemen.

Drinkwaterwinning ernstig bedreigd Als het onder de grond misgaat dan kan het grondwater in Brabant besmet raken. “Drinkwaterwinning, industriële onttrekkingen en natuur worden in dat geval ernstig bedreigd,” aldus Brabant in een reactie op het plan van België.

De hele discussie staat volgens het provinciebestuur los van het eigen plan om te laten onderzoeken of kernenergie ingezet kan worden in de energietransitie. Nu gaat het over afval van kernenergiecentrales die er al zijn in België. Brabant wil laten onderzoeken of er kansen zijn voor de vierde generatie thoriumMSR-technologie, dat is een vorm van kernenergie. Dat is volgens Brabant een vernieuwende techniek en dat heeft niks te maken met de afvalproblematiek van de huidige generatie kerncentrales in België.