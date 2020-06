Rob Scheepers treedt 22 keer op in 'uitverkocht' Philips Stadion: 'Mensen uit sleur halen'

Cabaretier Rob Scheepers (foto: Noël van Hooft).

Cabaretier Rob Scheepers geeft van 2 juli tot en met de eerste week van augustus 22 shows in het Philips Stadion, voor honderd mensen per keer. Dit is het maximale aantal mensen dat in deze coronatijd in het Eindhovense stadion mag zitten.

"Het begon allemaal als een grap", vertelde Scheepers dinsdagochtend tijdens een persconferentie. "Vier weken geleden hebben we dit in werking gezet. Ik wil namelijk de artiest zijn die het stadion het vaakst uitverkoopt."

Guus Meeuwis

Tot nu toe is zanger Guus Meeuwis de artiest die het vaakst het Eindhovense stadion uitverkocht.

Qua totaal aantal bezoekers kan Scheepers Meeuwis niet benaderen - de Tilburgse zanger trekt met zijn stadionconcerten zo'n 34.000 mensen per avond - maar als het de cabaretier lukt om alle kaartjes voor zijn voorstelling te verkopen, komt hij - met dank aan de coronavoorschriften - wel op 22 uitverkochte stadion-optredens te staan.

Spelerstunnel

Het podium waarop Scheepers gaat optreden mag niet op het veld staan en wordt daarom boven de spelerstunnel geplaatst. Daarvoor komt het publiek, in koppeltjes.

Kaartjes vanaf nu op de site verkrijgbaar. Een regulier ticket kost 23,50 euro en voor 69,50 euro krijg je daar voor een diner en shirt bij.

'We verdienen hier amper iets aan'

"We gaan anderhalf uur lachen en mensen uit de sleur halen", vertelt de Sterkselse cabaretier. "We gaan er een topavond van maken. We verdienen er amper iets aan, maar de stunt op zich is leuk."