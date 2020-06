Ruim vier keer zoveel bekeuringen in buitengebied dankzij extra boa's

De uitbreiding van het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in het buitengebied heeft tot een forse verhoging van het aantal bekeuringen geleid. In 2019 werden er 352 bekeuringen uitgedeeld tegenover 78 in 2018. Die waren voor mensen die zich in het buitengebied niet aan de regels hielden. Dat kan gaan van loslopende honden tot vuil storten en van wildcrossen tot stroperij.

Het aantal opsporingsambtenaren in het buitengebied werd vorig jaar uitgebreid van zes naar dertien. Behalve de bekeuringen deelden ze samen vorig jaar 189 waarschuwingen uit aan mensen die zich niet aan de regels hielden. In 2018 werden er maar elf mensen gewaarschuwd.

Samen Sterk in Brabant

De buitengewoon opsporingsambtenaren werken in SSIB-verband. Dat staat voor Samen Sterk in Brabant. Binnen die organisatie werken verschillende partijen samen zoals gemeenten, provincie, terreinbeheerder, waterschappen en waterwinbedrijven.

Het werk van de boa’s is vooral gericht op de aanpak van stroperij, wildcrossen en afvaldumpingen.

Er werden vorig jaar 1751 overtredingen vastgesteld door de controleurs. Het jaar daarvoor waren dat er nog 340.

Vorig jaar werd er veertig keer een speciale handhavingsactie ergens in een buitengebied georganiseerd. In 2018 gebeurde dat 27 keer.

Hardere aanpak stroperij

De cijfers sterken de nieuwe gedeputeerde Wil van Pinxteren in zijn overtuiging “dat we op de goede weg zijn”. Volgens hem heeft de uitbreiding van het korps boa’s een toegevoegde waarde.

Als het aan de gedeputeerde ligt komen er nog meer boa’s bij. In het najaar moeten Provinciale Staten beslissen of zij weer mee willen betalen. Als het aan GS ligt is dan de voorwaarde dat vooral de stroperij harder wordt aangepakt.