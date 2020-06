Amphia Ziekenhuis in Breda zoekt extra IC-personeel: "Je kunt hier echt het verschil maken'

Wachten op privacy instellingen... De IC-afdeling van het Amphia Ziekenhuis in Breda. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige 1/2 Amphia Ziekenhuis werft extra IC-medewerkers

Het Amphia Ziekenhuis in Breda gaat het aantal bedden op de afdeling intensive care verhogen. Ook moeten er meer 'handen' komen om de intensieve zorg aan de patiënten in de extra bedden te kunnen geven. Met de uitbreiding is het Bredase ziekenhuis straks beter in staat om in drukke tijden - zoals aan het begin van de coronacrisis - patiënten in levensbedreigende toestand te helpen.

Het Amphia heeft nu 107 voltijdsbanen voor IC-medewerkers en dat moet stijgen naar 112.

Meer bedden

Door de coronacrisis werd extra duidelijk dat er in Nederland een groot tekort is aan IC-capaciteit. Daarom wil het kabinet het huidige landelijke aantal bedden van ruim 1100 verhogen naar 1700. Volgens het Amphia Ziekenhuis bestond het tekort aan IC-capaciteit al voor de uitbraak van Covid-19, maar is het nu onder een vergrootglas komen te liggen.

Wendy Herijgers uit Zundert is teamleider van de IC-afdeling: "Er is in heel Nederland een tekort aan IC-verpleegkundigen. We hebben deze vacature opengezet tot en met eind december om te kijken wie we kunnen werven."

Personeel

Het splinternieuwe Amphia Ziekenhuis heeft ruimte voor in totaal 30 IC-bedden, maar dan moet je ook voldoende gekwalificeerd verplegend personeel voor hebben. Daarom is het aantal bedden nu nog beperkt tot 24.

IC-verpleegkundige Annelie Boerke legt uit wat er bij haar baan komt kijken.

Het is niet bedoeling dat het Bredase hospitaal door de werving IC-verpleegkundigen van andere ziekenhuizen wegkaapt. "Dat doe je niet bij elkaar. Wij steunen elkaar. Bovendien heeft elk ziekenhuis zijn eigen specialisme. Onze IC is gespecialiseerd in cardiologie. In Tilburg zijn ze juist weer gespecialiseerd in neuro en trauma", licht Herijgers toe.

Passie

Zelf is Herijgers vol passie over haar vak: "Als het erg slecht gaat met de patiënt, dan verleen je acute zorg en hoop je dat hij of zij er goed uit gaat komen. En als ze dan dat kantelpunt maken, dan ga je tevreden naar huis."