Medewerker van basisschool in Putte heeft corona, hele school op slot

Basisschool Op Dreef in Putte is tot nader order gesloten vanwege een coronabesmetting. Dat bevestigt Stéphane Cépèro, de voorzitter van het College van Bestuur van onderwijsinstelling Lowys Porquin.

De medewerker van de basisschool aan de Hogebergdreef kreeg afgelopen weekend te horen dat hij het coronavirus onder de leden heeft. “Toen hebben we meteen gevraagd om een contactonderzoek. Dat is bijna afgerond. Om geen risico’s te lopen, hebben we de school gisteren en vandaag gesloten. Na de uitkomst van het GGD-onderzoek kunnen we bekijken per wanneer Op Dreef weer open kan”, aldus Cépèro.